، "امشي 30" تنطلق في حفر الباطن بمشاركة واسعة ،

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أطلقت صحة حفر الباطن اليوم الجمعة، فعالية الحملة التوعوية للمشي بمشاركة مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي، وبحضور عدد كبير من المشاركين في الحملة، التي أقيمت بممشى "هلا مول"، وبالتزامن مع جميع مدن ومحافظات المملكة، وذلك تحت شعار "امشي 30".
وأوضحت الصحة في حفر الباطن أن الفعالية بدأت الساعة 4:00 وتستمر حتى الساعة 11 مساءً من نفس اليوم، والتي استهدفت جميع فئات المجتمع (رجال، نساء، أطفال)، كما أنها تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.
وأضافت أنها تعزّز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيرة إلى أن المشي يساعد على تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة على نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.
وأثناء ذلك، أطلقت الصحة في حفر الباطن فعاليات مصاحبة للحملة؛ منها حملة تبرع بالدم للراغبين بالتبرع، مع تواجد طاقم طبي وتمريضي للكشف العشوائي عن أمراض السكر والضغط وقياس محيط الخصر للمشاركين، إضافة إلى تقديم التوعية الكاملة بأهمية الرياضة ودورها في بناء إنسان سليم من الأمراض.
كما سعت الصحة إلى تحفيز جميع الفئات المستهدفة للمشاركة، وذلك من خلال تقديم هدايا عينية للمشاركين، سواء للرجال أو النساء أو الأطفال، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين فيها 3000 مشارك.
الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
"امشي 30" تنطلق في حفر الباطن بمشاركة واسعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-15
أطلقت صحة حفر الباطن اليوم الجمعة، فعالية الحملة التوعوية للمشي بمشاركة مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي، وبحضور عدد كبير من المشاركين في الحملة، التي أقيمت بممشى "هلا مول"، وبالتزامن مع جميع مدن ومحافظات المملكة، وذلك تحت شعار "امشي 30".
وأوضحت الصحة في حفر الباطن أن الفعالية بدأت الساعة 4:00 وتستمر حتى الساعة 11 مساءً من نفس اليوم، والتي استهدفت جميع فئات المجتمع (رجال، نساء، أطفال)، كما أنها تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.
وأضافت أنها تعزّز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيرة إلى أن المشي يساعد على تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة على نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.
وأثناء ذلك، أطلقت الصحة في حفر الباطن فعاليات مصاحبة للحملة؛ منها حملة تبرع بالدم للراغبين بالتبرع، مع تواجد طاقم طبي وتمريضي للكشف العشوائي عن أمراض السكر والضغط وقياس محيط الخصر للمشاركين، إضافة إلى تقديم التوعية الكاملة بأهمية الرياضة ودورها في بناء إنسان سليم من الأمراض.
كما سعت الصحة إلى تحفيز جميع الفئات المستهدفة للمشاركة، وذلك من خلال تقديم هدايا عينية للمشاركين، سواء للرجال أو النساء أو الأطفال، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين فيها 3000 مشارك.
الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
10:53 PM
تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه الرياضة تحقيقاً لرؤية 2030
أطلقت صحة حفر الباطن اليوم الجمعة، فعالية الحملة التوعوية للمشي بمشاركة مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي، وبحضور عدد كبير من المشاركين في الحملة، التي أقيمت بممشى "هلا مول"، وبالتزامن مع جميع مدن ومحافظات المملكة، وذلك تحت شعار "امشي 30".
وأوضحت الصحة في حفر الباطن أن الفعالية بدأت الساعة 4:00 وتستمر حتى الساعة 11 مساءً من نفس اليوم، والتي استهدفت جميع فئات المجتمع (رجال، نساء، أطفال)، كما أنها تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.
وأضافت أنها تعزّز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيرة إلى أن المشي يساعد على تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة على نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.
وأثناء ذلك، أطلقت الصحة في حفر الباطن فعاليات مصاحبة للحملة؛ منها حملة تبرع بالدم للراغبين بالتبرع، مع تواجد طاقم طبي وتمريضي للكشف العشوائي عن أمراض السكر والضغط وقياس محيط الخصر للمشاركين، إضافة إلى تقديم التوعية الكاملة بأهمية الرياضة ودورها في بناء إنسان سليم من الأمراض.
كما سعت الصحة إلى تحفيز جميع الفئات المستهدفة للمشاركة، وذلك من خلال تقديم هدايا عينية للمشاركين، سواء للرجال أو النساء أو الأطفال، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين فيها 3000 مشارك.
الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
، "امشي 30" تنطلق في حفر الباطن بمشاركة واسعة ،
المصدر : الخليج 365
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