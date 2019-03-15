شارك الآلاف، اليوم (الجمعة)، في فعالية “امش 30” التي تنظمها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، والهادفة لنشر رياضة المشي والتوعية بأهميتها. وتسعى المبادرة إلى دفع أفراد المجتمع لاتخاذ المشي لمدة 30 دقيقة عادة يومية، وكان أول المشاركين فيها وزير الصحة توفيق الربيعة.
وتضمنت مواقع انطلاق الفعالية في جميع المناطق لوحة للتوقيع تحمل عبارة “أتعهد أنا الموقّع أدناه أن يكون المشي لدي عادة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: بمشاركة الآلاف.. وزير الصحة يدشن فعالية “امش30” لنشر رياضة المشي والتوعية بأهميتها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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