أرسل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اليوم (الجمعة)، برقيتي عزاء ومواساة للحاكمة العامة لنيوزيلندا باتسي ريدي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشرش. وأكد خادم الحرمين الشريفين على إدانته الشديدة للعمل الإرهابي المشين، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وللشعب النيوزلندي، داعياً الله أن أن يرحم المتوفين ويشفي المصابين. كما استنكر ولي العهد الهجوم الإرهابي الجبان، معبراً عن مواساته لحاكمة نيوزيلاندا وللشعب النيوزلندي، ودعا الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وولي العهد يستنكران العمل الإرهابي الجبان في نيوزيلاندا.. ويعزيان الحاكمة والشعب وأسر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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