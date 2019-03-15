الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز

الصلاة على الفقيدة ستكون بعد صلاة عصر السبت
أعلن الديوان الملكي، اليوم الجمعة، وفاة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيصلى على الفقيدة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وفيما يلي بيان الديوان الملكي الصادر اليوم:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ السبت الموافق 9/7/1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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