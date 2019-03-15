متأثرًا بإصابته التي تعرض لها
أكد لـ«عاجل»، الدكتور فراس محسن الحربي، ابن المواطن السعودي رافع السبابة، الذي أصيب جراء الحادث الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا، لـ«عاجل»، أن والده توفي قبل قليل، متأثرًا بإصابته البالغة التي تعرض لها .
وكان الدكتور فراس محسن الحربي، ابن المواطن السعودي، الذي اعتبر «أيقونة الحادث»، قال في وقت سابق، إن والده لا يزال في العناية المركزة جراء إصابته .
وقال الدكتور فراس: «إن والده البالغ من عمر ٦١ عامًا، يعمل في التجارة العامة كرجل أعمال، ويعيش في نيوزيلندا منذ ٢٥ عامًا كونه يمتلك الجنسية البريطانية»، مؤكدًا أنه آخر مرة قدم فيها إلى المملكة كانت قبل 3 سنوات حينما كان يؤدي العمرة برفقة زوجته.
وأسفر الحادث الإرهابي على المسجدين عن مقتل 49 شخصًا وإصابة 48 آخرين، وفقًا لآخر إحصائية، في هجوم نفّذه أسترالي على مسجدين بنيوزيلندا، أعلنت الشرطة توجيه تهمة القتل إلى منفّذ الهجوم الإرهابي.
ومرتكب الجريمة الإرهابية هو الأسترالي «برينتون تارانت»، ويبلغ من العمر 28 عامًا، واعتاد نشر خطابات معادية للإسلام والمسلمين عبر حسابه على «تويتر».
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة السعودي «رافع السبابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.