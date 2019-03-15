وفاة السعودي «رافع السبابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أكد لـ«عاجل»، الدكتور فراس محسن الحربي، ابن المواطن السعودي رافع السبابة، الذي أصيب جراء الحادث الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا، لـ«عاجل»، أن والده توفي قبل قليل، متأثرًا بإصابته البالغة التي تعرض لها .

وكان الدكتور فراس محسن الحربي، ابن المواطن السعودي، الذي اعتبر «أيقونة الحادث»، قال في وقت سابق، إن والده لا يزال في العناية المركزة جراء إصابته .

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وقال الدكتور فراس: «إن والده البالغ من عمر ٦١ عامًا، يعمل في التجارة العامة كرجل أعمال، ويعيش في نيوزيلندا منذ ٢٥ عامًا كونه يمتلك الجنسية البريطانية»، مؤكدًا أنه آخر مرة قدم فيها إلى المملكة كانت قبل 3 سنوات حينما كان يؤدي العمرة برفقة زوجته.

وأسفر الحادث الإرهابي على المسجدين عن مقتل 49 شخصًا وإصابة 48 آخرين، وفقًا لآخر إحصائية، في هجوم نفّذه أسترالي على مسجدين بنيوزيلندا، أعلنت الشرطة توجيه تهمة القتل إلى منفّذ الهجوم الإرهابي.

ومرتكب الجريمة الإرهابية هو الأسترالي «برينتون تارانت»، ويبلغ من العمر 28 عامًا، واعتاد نشر خطابات معادية للإسلام والمسلمين عبر حسابه على «تويتر».