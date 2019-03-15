الجبير يطالب بالوقوف صفًا واحدًا لمحاربة الكراهية والتطرف

دان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، موقعًا عشرات القتلى والمصابين.

وقال الوزير الجبير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت المصلين في مسجدين بنيوزلندا تحتم علينا جميعًا أن نتحد ونقف صفًا واحدًا لمحاربة الكراهية والتطرف، واللذان يتسببان في قتل الأبرياء».

وكانت الشرطة النيوزيلندية طلبت من جميع المساجد غلق أبوابها، اليوم الجمعة؛ بعد الحادث الذي أدى إلى سقوط نحور 49 ضحية، وإصابة العشرات.

ونقلت شبكة «يورو نيوز» عن مسؤولين أمنيين (لم تسمهم) قولهم إنه تم احتجاز ثلاثة رجال وامرأة، والعثور على متفجرات، بعد إطلاق نار على المسجدين.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش، في تصريحات للصحفيين في ولينجتون: «هناك أربعة أشخاص محتجزون: ثلاثة رجال وامرأة (...) وردتنا عدة بلاغات عن وجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات، وتمكنا من إبطال مفعولها».

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كما طلبت الشرطة أن يظل السكان في جميع أنحاء كرايست تشيرش بعيدين عن الشوارع، والبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وسيجري إغلاق مدارس كرايست تشيرش حتى إشعار آخر.

من جانبه عبَّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا؛ ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدّد المصدر التأكيد على إدانة المملكة العربية السعودية الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وشدّد على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق، مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

بدوره قال رئيس مجلس العلماء النيوزيلاندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، إن المجلس يتواصل -بشكل مستمرّ- مع الجهات الأمنية لمعرفة حالة المصابين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين، أثناء صلاة الجمعة، اليوم.

وأضاف فيض الرحمن، في بيان صادر عنه اليوم، أن ما حدث للمسجدين فاجعة كبيرة لا تمثّل الشعب النيوزيلاندي، ولا مثيل له في تاريخ البلاد.