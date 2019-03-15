انت الان تتابع تفاصيل خبر خطيب الحرم المكي بعد مجزرة نيوزيلندا: "الغرور يغتال التواضع"! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 09:49 مساءً - خصصت وزارة الأوقاف في السعودية خطبة الجمعة اليوم، للحديث عن "الغرور والتواضع"، في وقت كان العالم يصدح غضباً بسبب مجزرة مسجدي نيوزيلندا التي راح ضحيتها 49 مسلماً.

وقال خطيب الجمعة في الحرم المكي سعود الشريم: "إن الغرور يأكل الحسنات ويغتال التواضع ويذكي الأعداء والمبغضين"، دون أن يتطرق إلى ما حدث في نيوزيلندا ولو بالدعاء.

ووقعت المجزرة عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت السعودية (تضم قبلة المسلمين)، أي قبل نحو 5 ساعات من خطبة الجمعة، حيث كان الغضب يجتاح العالم من جراء المجزرة البشعة.

وتزامن هذا الغضب مع تعليقين للداعية السعودي عادل الكلباني، ومواطنه الطبيب طارق الحبيب، اللذين أثارا ردود فعل غاضبة إزاء الجريمة.

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وكتب الكلباني الذي عمل إماماً سابقاً للمسجد الحرام، على صفحته في "تويتر": "ما يخفف المصاب أن القاتل ليس مسلماً، فكم قُتل مصلون بأيدي مسلمين!".

أما "الحبيب" الذي يوصف بأنه أشهر اختصاصي نفسي في السعودية، فدعا المسلمين إلى التأني في إصدار الأحكام على الحادثة، قائلاً إن المهاجم ربما يكون "معتوهاً".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع ضحايا الهجوم إلى 49 قتيلاً، بينهم عرب، بعد أن أقدم عدد من الإرهابيين على اقتحام مسجدين أثناء خطبة صلاة الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، في مؤتمر صحفي، إن 41 شخصاً قُتلوا في أحد المساجد، وثمانية في المسجد الآخر، مشيراً إلى أن الهجوم تم التخطيط له مسبقاً.