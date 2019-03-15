شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 4.3 مليون معتمر إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4,790,512 تأشيرة حتى تاريخ 7 رجب لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 4,308,105 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 438,731 معتمرًا، منهم 308,050 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 130,681 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3,869,374 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3,843,847 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 422,582 معتمرًا، وسجل وصول 41,676معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,031,253، تليها إندونيسيا 695,103، بعدها الهند 435,746، ثم مصر 240,708، وتركيا خامسا 219,729معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 214,921، ماليزيا 213,209، الجزائر 160,759، الأردن 121,262، العراق .116,154