شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 4.3 مليون معتمر إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3,843,847 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 422,582 معتمرًا، وسجل وصول 41,676معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,031,253، تليها إندونيسيا 695,103، بعدها الهند 435,746، ثم مصر 240,708، وتركيا خامسا 219,729معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 214,921، ماليزيا 213,209، الجزائر 160,759، الأردن 121,262، العراق .116,154
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