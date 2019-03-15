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أكبر حملة مشي بمنتزه الردف في الطائف بحضور أكثر من 2000 مشارك
متابعات الخليج 365 - الطائف
أطلق مدير صحة الطائف، صالح بن سعد المونس، يرافقه عدد من المساعدين ومدراء المستشفيات، عصر اليوم الجمعة، فعالية المشي، تزامنًا مع حملة تطلقها وزارة الصحة في مختلف المناطق تحت شعار “أمش 30”.
وتستهدف الفعالية جميع فئات المجتمع لرفع الوعي الصحي وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى المشاركين حول أهمية المشي وتأثيره الإيجابي على الصحة.
وتتضمن الفعالية أركانًا توعوية ونقاطًا صحية للكشف عن (السكري، الضغط، محيط الخصر، الطول، الوزن، كتلة الجسم) تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة من أطباء وأخصائيين تغذية وتمارين رياضية.
جديرٌ بالذكر أن الحملة شارك بها أكثر من 2000 مشارك من الرجال والنساء والأطفال وتحت إشراف وتنظيم إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بالطائف، وبالتعاون مع مشاة الطائف رجال ونساء، وبمشاركة إدارة، الطوارئ والتغذية والأمن والسلامة بصحة الطائف، وكل من مستشفى الملك فيصل والصحة النفسية وقيا والخرمة وظلم وأم الدوم وميسان.
وقطع المشاركين مسافة 3 كيلو مترات، وزعت خلالها أرقام سحوبات على 60 جائزة رياضية مقدمة من هيئة الرياضة.
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