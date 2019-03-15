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2019-03-15 أمش 30 تعزز من ممارسة الرياضة في محافظات تهامة عسير متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل نظمت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، فعالية رياضة المشي تحت شعار “أمش 30” في محافظات تهامة عسير. Advertisements وتأتي الفعالية تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي، التي أطلقتها “وزارة الصحة” في جميع مناطق المملكة تحت شعار “أمش 30″، وشهدت الفعالية التي انطلقت بمقر جادة محايل مشاركة أعداد كبيرة، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع؛ وذلك لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة. ‏









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