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اجتماع لجمعية الناشرين السعوديين غدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعقد جمعية الناشرين السعوديين جمعيتها العمومية غير العادية، تحت إشراف وزارة الإعلام، وذلك على هامش أنشطة معرض الرياض الدولي للكتاب، يوم غد السبت.
وتعقد الجمعية العمومية للناشرين السعوديين اجتماعها في القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب (المسرح) في تمام الساعة 12 ظهرًا؛ وذلك لإقرار لائحة الجمعية بعد التعديل وانتخاب مجلس إدارة ليدير الجمعية خلال الأربع سنوات القادمة.
وتأتي الدعوة العامة تأكيدًا على أن المجال مفتوح للجميع للمشاركة، وتشجيعًا للالتحاق بعضوية الجمعية التي تخدم كل الناشرين السعوديين.
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