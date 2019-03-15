اخبار السعوديه

اجتماع لجمعية الناشرين السعوديين غدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم اجتماع لجمعية الناشرين السعوديين غدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-15

اجتماع لجمعية الناشرين السعوديين غدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعقد جمعية الناشرين السعوديين جمعيتها العمومية غير العادية، تحت إشراف وزارة الإعلام، وذلك على هامش أنشطة معرض الرياض الدولي للكتاب، يوم غد السبت.

Advertisements

وتعقد الجمعية العمومية للناشرين السعوديين اجتماعها في القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب (المسرح) في تمام الساعة 12 ظهرًا؛ وذلك لإقرار لائحة الجمعية بعد التعديل وانتخاب مجلس إدارة ليدير الجمعية خلال الأربع سنوات القادمة.

وتأتي الدعوة العامة تأكيدًا على أن المجال مفتوح للجميع للمشاركة، وتشجيعًا للالتحاق بعضوية الجمعية التي تخدم كل الناشرين السعوديين.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لجمعية الناشرين السعوديين غدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى