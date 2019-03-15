2019-03-15

تنبيهات متقدمة لـ4 مناطق: طقس غير مستقر حتى السادسة صباحًا

متابعات الخليج 365 - نجران

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد: إن منطقة نجران وتحديدًا شرورة والأجزاء المجاورة تتعرض لاستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وذلك من الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم غد السبت.

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أما في الباحة، فتتعرض مناطق العقيق والأجزاء المجاورة لنفس الحالة، وتستمر حتى السادسة صباحًا.

وفي عسير، تتعرض مناطق بيشة وتثليث والأجزاء الشرقية من المنطقة للأتربة المثارة والرؤية غير الجيدة لنفس الفترة.

كما نبهت الأرصاد أهالي الشرقية وتحديدًا الأحساء والظهران والدمام والخبر والقطيف والأجزاء المجاورة من نفس الحالة، والتي تستمر أيضًا حتى السادسة صباح السبت.