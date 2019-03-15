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2019-03-15 محافظ ‎الخميس يؤدي الصلاة على الشهيد محمد مبارك آل حنيف متابعات الخليج 365 - خميس مشيط Advertisements ‏صلى ‏محافظ ‎خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، على الشهيد محمد بن مبارك آل حنيف، بعد صلاة الجمعة اليوم، بالمجمع الخيري بتندحة، حيث نقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، سائلًا الله أن يغفر له ويرحمه وأن يتقبله من الشهداء وينصر جنودنا المرابطين على الحدود.









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