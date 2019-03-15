الان تتابع عاجل.. “الأرصاد” تحذر من تقلبات جوية تضرب 10 مناطق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بشأن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة.
وقالت في تغريدة على “تويتر”: “تتسم التقلبات بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ابتداء من يوم السبت المقبل 16/03/2019”.
وأضافت: “التقلبات تشمل مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الشرقية، نجران”.
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