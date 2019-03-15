الان تتابع أمير المدينة المنورة يستبعد مشاركا في فعالية.. ويوجه بتواجد الهيئة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، باستبعاد أحد المشاركين بإحدى الفعاليات في أبا الدود شمال المدينة المنورة من المشاركة نهائياً بعد ثبوت مخالفته،كما وجه سموه بتواجد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات ذات العلاقة طيلة ايّام الفعالية، لضمان عدم تكرار مثل تلك المخالفات. Advertisements

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