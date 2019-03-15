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الان تتابع بالصور.. جانب من فعاليات “نزال الأبطال” في الأحساء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انطلق في منتزه جبل الشعبة بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية فعالية (نزال الأبطال) في نسختها الثانية وذلك ضمن “موسم الشرقية” الذي يُعد أول موسم من مواسم السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من مناطق المملكة، وتستمر الفعالية حتى مساء السبت المقبل.
وشهدت نسخة (نزال الأبطال) لهذا العام مشاركة أفضل الرياضيين الذين تم اختيارهم من جميع أنحاء العالم، حيث تم دعوة واختيار 12 رياضيًّا للتنافس في ست رياضات وهي: (التزلج بالعجلات – الدراجات الهوائية الاستعراضية – الدراجات الهوائية – لوح التزلج – الباركور – والتزلج على الماء).
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