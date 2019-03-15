

طرابلس 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

دانت ليبيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأشخاص كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون للحكومة الليبية في بيان أصدرته اليوم صوابية المعركة ضد الإرهاب, لافتة إلى إن المعركة ضد الإرهاب معركة دولية شاملة وأن مسؤولية مكافحته مسؤولية جماعية, داعيةً إلى تكاتف الجهود المبذولة والتنسيق لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

// انتهى //

20:07ت م

0147





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.