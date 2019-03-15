السعودية اليوم / انتخاب رئيس مجلس النواب المغربي رئيساً لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي



الرباط 8 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

اُنتخب رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي رئيساً لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال أعمال المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الذي انعقد بالرباط في الفترة ما بين 11 و 14 مارس الجاري.

وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب المغربي أن الدورة الـ 14 للمؤتمر ناقشت عدد من قضايا العالم الإسلامي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار البيان أن المؤتمر توج بالمصادقة بالإجماع على "إعلان الرباط" باعتباره وثيقة مرجعية تتناول جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر وتعكس روح التوافق التي تم الانتهاء إليها.

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19:58ت م

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