السعودية اليوم / المتوسطة الرابعة برفحاء تحصد المركز الأول في تفعيل بوابة المستقبل



رفحاء 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

حصدت المتوسطة الرابعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس, المركز الأول للمرة الخامسة على التوالي في تفعيل بوابة المستقبل على مستوى المنطقة.

وأوضحت قائدة المدرسة جوزاء الرخيص أن هذا الإنجاز يأتي بفضل من الله ثم بفضل روح التعاون والترابط والتآلف بين منسوبات المدرسة الذين قدمن خلال طيلة السنوات الخمس جهداً مميزاً يستحق التقدير والثناء.

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19:37ت م

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