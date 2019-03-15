انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيفا" يدرس زيادة منتخبات مونديال قطر.. والقرار النهائي في يونيو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 08:47 مساءً - قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، إن قرار زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 لا يزال قيد الدراسة، وسيصدر في يونيو المقبل.

وأضاف إنفانتينو في مؤتمر صحفي: "سنقرر في يونيو القادم زيادة منتخبات مونديال قطر 2022 إلى 48 منتخباً من عدمه"، مشيراً إلى أن "الشائعات التي تم ترويجها هنا وهناك بشأن مونديال قطر لا أساس لها من الصحة".

وتابع رئيس "الفيفا" أن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية، تتألف من 24 فريقاً، اعتباراً من 2021، بدلاً من شكلها الحالي بمشاركة 7 فرق يمثلون أبطال القارات الست، وبطل البلد المضيف.

وأوضح أن فيفا قرر في اجتماع مجلسه، اليوم الجمعة، المضي قدماً في تطبيق هذه الفكرة، بتنظيم بطولة تجريبية من مونديال الأندية بالنظام الجديد، الذي يشهد مشاركة 24 فريقاً.

وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي، مؤكدة أنها لن تشارك في البطولة.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن البطولة التجريبية سيتم تنظيمها في عام 2021، رغم معارضة العديد من الأندية الأوروبية للنظام الجديد.

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وستحل البطولة بنظامها الجديد محل النسخة الحالية من مونديال الأندية، الذي يشهد مشاركة 7 أندية فقط خلال المنافسات التي تقام في شهر ديسمبر من كل عام.

وستنظم البطولة وفقاً للنظام الجديد مرة واحدة كل 4 سنوات، على أن تقام منافساتها خلال شهري يونيو ويوليو.

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي، على "تويتر"، أن مجلس الفيفا اعتمد استخدام حكام الفيديو المساعدين "فار"، في بطولة كأس العالم للسيدات، والمقررة إقامتها في فرنسا خلال الصيف المقبل.

وكانت أندية أوروبية كبرى أعلنت اليوم الجمعة، أنها ستقاطع النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي يقترحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأمر الذي يمهد لحالة انقسام كبير على الصعيد الدولي.

ويأمل إنفانتينو تنظيم نسخة معدلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقاً، على أن تنطلق نسخة "استكشافية" من البطولتين في 2021.

وأرسلت رابطة الأندية الأوروبية برئاسة أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وإنفانتينو، موقعاً من 15 عضواً في مجلس الإدارة، ومنهم مسؤولون في مانشستر يونايتد وبرشلونة وأياكس أمستردام، يتضمن معارضة صريحة لهذه المقترحات.