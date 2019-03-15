2019-03-15

ماذا تعرف عن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدينة أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة تمكن المستفيد من متابعة حالة طلبه بكل يسر وسهولة، عبر منصة أبشر.

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وأوضحت الأحوال أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة خدمة استعلامية إلكترونية تتيح للمواطنين الاطلاع على سير المعاملة الخاصة بهم عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر”.

أما مميزات الخدمة، فهي توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يمكنهم الاطلاع على سير المعاملة في أي وقت دون الحاجة إلى زيارة المكتب.