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أسرة السعودي محسن المزيني تؤكد وفاته في هجوم نيوزلندا الإرهابي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أسرة السعودي محسن المزيني الحربي لقناة “العربية” مساء اليوم الجمعة، وفاته في هجوم نيوزلندا الإرهابي، ليرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 50 قتيلًا.
وقُتل حوالي 49 شخصًا وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.
وفي وقت سابق، قال ابن متابعات الخليج 365 السعودي محسن المزيني (رافع السبابة) في هجوم نيوزيلندا الإرهابي، إن والده كان في العناية المركزة جراء إصابته، وهو يمتهن التجارة منذ 25 عامًا في نيوزلندا.
وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش: إنه تم احتجاز 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.
وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.
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