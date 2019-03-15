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ضبط أكثر من 2 مليون 750 ألف مخالف للأنظمة
متابعات الخليج 365 - واس
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7/ 7/ 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط 2788883 مخالفًا، منهم 2173691 مخالفًا لنظام الإقامة، و426826 مخالفًا لنظام العمل، و188366 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (47437) شخصًا، (50%) منهم يمنيو الجنسية، و(47%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1980) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3497) شخصًا.
وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1145) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1110) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (35) سعوديًّا.
وأيضًا بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11284) وافدًا مخالفًا، منهم (9529) رجلًا، و(1755) امرأة.
وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (419874) مخالفًا، وإحالة (380767) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (475179) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (703995) مخالفًا.
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