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وصول أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة

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2019-03-15

وصول أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن برنامج الغذاء العالمي، اليوم، وصول أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة اليمني منذ مايو الماضي.

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وقال المتحدث باسم البرنامج ارفيه فيرهوسل في تصريح صحفي: إن الشحنة الأولى تضمنت 440 حاوية من الزيوت النباتية، والشحنة الثانية تضمنت 481 حاوية من الخضروات إضافة إلى شحنة من النفط.

ومن المتوقع أن تتواصل حركة السفن لنقل المزيد من شحنات المساعدات المختلفة إلى ميناء الحديدة.





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