فريق نجران بطلًا لدورة التدريب التقني 2019 لكرة القدم

2019-03-15

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

توج نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، مساء أمس، منتخب التدريب التقني بنجران بلقب بطولة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة القدم 2019 التي تستضيفها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني منطقة عسير، بتنظيم من الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة، بعد تغلبه على فريق منتخب المدينة المنورة بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة قوية على ملعب نادي ضمك.

وشهدت المباراة تنافسًا قويًّا، خصوصًا أن الفريقين يمتلكون عناصر تلعب في أندية المناطق، وسط حضور جماهيري كبير وحضور قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجمع كبير من وسائل الإعلام المختلفة.

وسلم الدكتور الزهراني منتخب نجران كأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة المركز الأول 30 ألف ريال، فيما سلم فريق المدينة المنورة الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني 20 ألف ريال وحصل منتخب الشرقية على جائزة المركز الثالث 10 الألف ريال.

ووصل فريقا نجران والمدينة بعد تغلبهما على فريقي القصيم والشرقية في دور الأربعة على ملعب نادي ضمك.

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وأقيم عقب المباراة النهائية الحفل الختامي الذي شهد عروض الضوء ومسيرة وطنية في أرض الملعب، بالإضافة إلى أوبريت وطني صاحبه مشاركة الفرق الشعبية.

وكرم الزهراني الجهات المشاركة في إنجاح فعاليات البطولة من الجهات الحكومية واللجان المنظمة والجهات الإعلامية.

وقال في تصريح صحفي: إن هذه المسابقة الرياضية تقام كل عام وتستضيفها منطقة من مناطق المملكة، وهناك مهارات وقدرات رياضية لشباب المؤسسة وأيضًا المؤسسة تقيم مناشط أخرى من خلال إدارة الأنشطة بالمؤسسة مثل مسابقة الابتكارات والمسابقات الكشفية وغيرها من النشاطات؛ من أجل اكتشاف المواهب وصقلها وتنمية تلك المواهب بما يعود على شباب الوطن بالنفع والفائدة، وأيضًا نقل الصورة الذهنية للمؤسسة للمجتمع والتعارف بين المتدربين بكافة المناطق.

وشرف النهائي مدير عام منطقة عسير الدكتور عبدالله آل مرزوق، ومدير عام منطقة نجران سعيد آل جبار، وعمداء الكليات التقنية بعسير ونجران ومدراء المعاهد الصناعية، وجمع كبير من المدربين والإداريين والرياضيين.