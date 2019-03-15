الان تتابع “الأرصاد” تصدر تنبيها متقدما بحدوث تقلبات جوية على الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيها متقدما بحدوث تقلبات جوية على منطقة الرياض. وجاء في التنبيه، استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتضم “الخرج، الرياض، الدودامي، الأفلاج، وادي الدواسر والأجزاء المجاورة”، على أن تبدأ الحالة في السابعة مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى السادسة صباح السبت.

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