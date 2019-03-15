فتح حساب في مصرف الراجحي السعودي -خطواتك للإنشاء حساب جاري على الراجحي

كيفية فتح حساب في بنك الراجحي السعودي والاستفادة من عدة قروض ومزيا ممنوحة بجانب قروض بنك الراجحي السعودي، حيث ينح مصرف الراجحي لعملائه قروض دون اتخاذ نسبة فائدة ربحية من المقترض فتعد تلك الميزة ن أهم مزايا المقدمة من بنك الراجحي السعودي ومن خلال هذا المقال نوفيكم بالشروط المطروحة من بنك الراجحي لقبول طلب فتح حساب جاري واستلام كلا من القروض الآتية (قرض الأسرة- قرض الترميم- قرض الزواج).

فتح حساب في مصرف الراجحي السعودي

مصرف الراجحي للقروض يعمل نذ نشأته الأولي على توفر احتياجات الشباب والأسر والغير قادرين على البناء المشروعات بتوفير لهم قروض خالية من نسبة أرباح وذلك ا جعل بنك الراجحي السعودي أكثر اهتماما بالملكة العربية السعودية، يطرح صرف الراجحي بعض الإجراءات اليجب استوفيها حتي يتم إتمام الموافقة على القروض وهذا ما سنستعرضه معكم بالفقرة التالية.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي السعودي