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وفاة سعودي متأثراً بجراحه في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد فراس محسن المزيني، لـ«الخليج 365»، وفاة والده متأثرا بجراحه في المستشفى، بعد إصابته في الحادثة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجدين بنيوزيلندا.

وطالب فراس، وزارة الخارجية بسرعة إنهاء إجراءات سفره إلى نيوزيلندا، بعد وفاة والده نتجية الحادثة الإرهابية.

وكان المزيني، الذي أتم عامه الـ61، قد أمضى في البلاد الواقعة على جنوب المحيط الهادئ 25 عاما، امتهن فيها التجارة، كانت آخر زيارة له إلى المملكة قبل 3 أعوام.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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