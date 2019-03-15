شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سعودي متأثراً بجراحه في هجوم نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد فراس محسن المزيني، لـ«الخليج 365»، وفاة والده متأثرا بجراحه في المستشفى، بعد إصابته في الحادثة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجدين بنيوزيلندا.

وطالب فراس، وزارة الخارجية بسرعة إنهاء إجراءات سفره إلى نيوزيلندا، بعد وفاة والده نتجية الحادثة الإرهابية.

وكان المزيني، الذي أتم عامه الـ61، قد أمضى في البلاد الواقعة على جنوب المحيط الهادئ 25 عاما، امتهن فيها التجارة، كانت آخر زيارة له إلى المملكة قبل 3 أعوام.