الجبير: #حادث_نيوزيلندا_الارهابي يحتم علينا محاربة الكراهية والتطرف

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير حادثة استهداف المصلين في مسجدين بنيوزيلندا بالجريمة الإرهابية البشعة، مؤكداً على ضرورة أن نتحد ونقف صفاً واحداً لمحاربة الكراهية والتطرف اللذان يتسببان في قتل الأبرياء. وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير حادثة استهداف المصلين في مسجدين بنيوزيلندا بالجريمة الإرهابية البشعة، مؤكداً على ضرورة أن نتحد ونقف صفاً واحداً لمحاربة الكراهية والتطرف اللذان يتسببان في قتل الأبرياء. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير عادل الجبير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



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