شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: ولي العهد يدفع المملكة لمكانة متميزة في كل مضمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، انطلاق بطولة حائل الدولية للشطرنج في نسختها الأولى، التي تُقام بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع الاتحاد السعودي للشطرنج، في فندق الملينيوم، ويشارك فيها أكثر من 200 لاعباً ولاعبة يُمثلون 17 دولة، وتستمر لمدة 4 أيام من 15- 19 مارس 2019م.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن هذا العمل لم يأتي من فراغ، بل نتاج جهود الدولة المباركة التي فتحت هذه الآفاق، راجياً أن تُكلل مثل هذه الفعاليات والمناشط بالنجاح.

وقال أمير المنطقة: «المملكة تخطو لهذه الآفاق العاليمة، وولي العهد يدفع المملكة لكي يكون لها موقع ومكانة متميزة في كل مضمار، وهذه الفعاليات هي البداية، ونهايتها إلى عنان السماء».

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وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله بن مرزوق العديم، أن فكرة تنظيم بطولة حائل للشطرنج نبعت من أحد أبناء حائل وتبنتها الغرفة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج، لافتاً إلى أن البطولة تحتضن أكثر من 14 لاعباً ولاعبة مصنفين دولياً، بينهم أبطال من حائل، وهذا بحد ذاته مكسب للمنطقة.

وذكر العديم، أن بطولة حائل للشطرنج تم اعتمادها من قِبل الاتحاد الدولي لتكون في الروزنامة الدولية، مقدماً شكره وتقديره لأمير حائل على دعمه اللامحدود لغرفة حائل ولأبناء المنطقة، مشدداً على أنه لا عذر لأبناء حائل في الإبداع في ظل هذا الدعم.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي بن موسى الطاسان، أن حضور أمير منطقة حائل زاد من حماس اللاعبين للمنافسة على ألقاب هذه البطولة.

وأضاف: «تشرفنا بحضور ورعاية أمير المنطقة، وهذا ما بثت الحيوية والنشاط في جميع اللجان العاملة في هذه البطولة، فرعايته تؤكد اهتمام القيادة بالشباب والرياضة في المملكة».