دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بومبيو: ندعم تحالف دعم الشرعية بقيادة بومبيو: ندعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن تدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لمنع التوسع الإيراني في المنطقة ومنع سيطرة طهران على المضايق البحرية.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أن إيران لم تقدم أي مساعدات إنسانية في اليمن، مشيرا إلى أهمية تطبيق اتفاق السويد بشأن اليمن، وفقا لقناة الحرة.

وبشأن موقف الولايات المتحدة من محكمة العدل الدولية، دعا وزير الخارجية الأمريكي، لتعزيز القانون الدولي ضد أي أشخاص يرتكبون أي جرائم دولية، كما دعا محكمة العدل الدولية إلى تغيير مسارها حول موقفها من القانون الأمريكي، والتوقف عن التحقيق مع مواطنينا.

وحول الموقف الأمريكي من تعهدات كوريا الشمالية، أكد مايك بومبيو أن الزعيم كيم يونج أبدى التزاما أمام الرئيس الأمريكي بانه سيتوقف عن التجارب النووية وأعتقد انه سيفي بذلك.

كان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أكد أن برنامج الصواريخ الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية تهدد مصالح الولايات المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة تقوية التحالفات الإقليمية لمواجهة إيران التي تواصل تهديداتها الصاروخية والسيبرانية وأنشطتها العدائية والشريرة بالشرق الأوسط وما وراءها، تهدد المصالح الوطنية للولايات المتحدة.