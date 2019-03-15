انت الان تتابع تفاصيل خبر مجزرة نيوزيلندا.. بريطانيا تُنكس الأعلام والسعودية منشغلة بالترفيه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 06:49 مساءً - دعت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الجمعة، إلى المشاركة في فعاليات "جادة الترفيه" التي تتواصل على الرغم من الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم سعوديان.

ونشرت الهيئة في صفحتها على "تويتر" دعوة لمواطني المملكة جاء فيها: "تمتعوا بأجمل الكرنفالات والعروض الفنية الحية والأركان التفاعلية في جادة الترفيه حيث المكان الأنسب للعائلة في موسم الشرقية".

وتساءل مواطن سعودي بتهكم، في تعليق على التغريدة: "هل ستكثف هيئة الترفيه نشاطاتها بعد حادثة نيوزيلندا حتى تواسي المواطنين؟".

وتزامنت تغريدة الفعالية التي بدأت أمس وتستمر حتى 23 مارس الجاري، في وقت عجت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة "تويتر"، بإدانات واستنكارات للهجوم الذي هز العالم.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سفارة السعودية في نيوزيلندا أن اثنين من مبتعثيها أصيبا، مؤكدةً أنهما يعالجان حالياً في مستشفى كرايست تشيرش، وأنه تم تكليف موظفين لزيارة المصابين ومساعدتهما نفسياً والاهتمام بحالتهما.

وفي الوقت الذي لم تتخذ فيه السعودية التي يرأسها "خادم الحرمين الشرفين وقبلة المسلمين"، خطوات حداد رسمية، سارعت دول غربية (ليست مسلمة) إلى إعلان الحداد وتنكيس الأعلام، وأبرزها بريطانيا.

أما تركيا فقد قررت إرسال نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، على رأس وفد إلى نيوزيلندا لبحث تداعيات الهجوم على مسجدين. وعقب ساعات من المجزرة البشعة انطلقت مظاهرات في إسطنبول.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم إلى 49 قتيلاً، بعد أن أقدم عدد من الإرهابيين على اقتحام مسجدين في نيوزيلندا أثناء خطبة صلاة الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، في مؤتمر صحفي، إن 41 شخصاً قُتلوا في أحد المساجد، وثمانية في المسجد الآخر، مشيراً إلى أن الهجوم تم التخطيط له مسبقاً.