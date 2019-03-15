شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير : العمل الإرهابي في نيوزيلندا تحتّم الوقوف صفّا واحدة لمحاربة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن "الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت المصلين في مسجدين بنيوزلندا تحتم على الجميع الاتحاد والوقوف صفاً واحداً لمحاربة الكراهية والتطرف واللذان يتسببان في قتل الأبرياء"



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