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فيديو.. المبتعث محمد فقيهي نجا من الموت بأعجوبة ورفع الأذان قبل الهجوم الإرهابي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر عبدالكريم فقيهي، والد المبتعث السعودي محمد، مقطع فيديو لنجله وهو يرفع الأذان في المسجد الذي هاجمه الإرهابي الأسترالي اليوم الجمعة، في نيوزلندا.
وبحسب ما ذكر أصدقاء محمد، فهو من أحد المسارحة قرية قائم البيطارية، ومبتعث في نيوزلندا وأذن لصلاة الجمعة اليوم، والحمد لله سلم من العملية الوحشية التي نفذها الإرهابي الأسترالي في جامع النور في نيوزلندا.
وكانت السفارة السعودية لدى نيوزلندا قد أكدت وجود مواطنين سعوديين بين المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة اليوم في مدينة كرايس تشيرش.
وأعربت السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايس تشيرش، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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