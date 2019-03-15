المملكة تراهن على القطاع الصحي لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية

2019-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس اتحاد المجمعات الطبية الدكتور علي الشمراني: إن وزارة الصحة تقدم الدعم الكبير للقطاع الصحي الخاص، وإن ما يحظى به يعكس مدى الاهتمام بصحة الإنسان في المملكة، مبينًا الدور الذي تقدمة الوزارة في دعم القطاع الصحي، وذلك من خلال تنمية المهارات واستقطاب الكفاءات العالية للعمل في القطاع الصحي.

وقال الشمراني في كلمته خلال انعقاد اللقاء التشاوري الثالث للاتحاد في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني: إن القطاع الصحي في المملكة يعد من الروافد الاستثمارية والاقتصادية الكبيرة؛ وذلك لما يشكله من أهمية كبيرة في جذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

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وأكد الشمراني أهمية تحسين الخدمة المقدمة من القطاع الصحي والرفع من مستوى الجودة الصحية من خلال منظومة رقابية متكاملة، مثمنًا الدور الذي يقوم به وزير الصحة في وضع القرارات الصائبة المتعلقة في تامين الرعاية الصحية الفعالة التي تطبق احدث المعايير العالمية.

وشدد الشمراني على أهمية تعزيز مفاهيم الجودة العالية والتي تعتبر كأحد أهم المقاييس المتأصلة في تقييم الكفاءات المهنية الإدارية على أن يدعم ذلك إنشاء وتكوين واندماج كيانات لديها كفاءات علمية وقيادية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات التي تعكس التفاؤل والبناء الإيجابي اللازمة لمواجهة التحديات والخروج بمقترحات تسهم في تفعيل دور القطاع الصحي وجذب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال.