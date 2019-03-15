“عمل الرياض” يضبط 229 مخالفة وينذر 114 منشأة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية, إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها, حيث أسفرت الحملات عن ضبط 229 مخالفة وإنذار 114 منشأة والقبض على 150 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل بمحافظة وادي الدواسر، وجرى اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات شملت 2931 منشأة تجارية.

ودعا “السيالي”، المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.