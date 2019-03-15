السعودية | والد الطالب السعودي بنيوزيلندا: ابني بحاجة لعلاج نفسي

شكرا لقرائتكم والد الطالب السعودي بنيوزيلندا: ابني بحاجة لعلاج نفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يكن والد الطالب السعودي أصيل الأنصاري، البالغ من العمر 19 عاماً والذي أصيب إثر الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة، يتخيل أن ابنه سيواجه هذا الموقف المرعب بعد سفره إلى نيوزيلندا بـ10 أيام، لدراسة اللغة الإنجليزية في أحد المعاهد هناك.

سليمان خيرات صالح الأنصاري، والد المصاب أصيل، تحدث لـ"العربية.نت" قائلاً إنه وصله خبر الهجوم الإرهابي عند الخامسة فجر الجمعة بتوقيت السعودية،. وأضاف: "ظهر أصيل في مقطع فيديو عن الحادثة وهو يهرب من الجاني ليحتمي بأحد المنازل المجاورة، في الوقت الذي كان الجاني يطارده حتى أصابه في رجله اليمنى أسفل الركبة. حينها قام صاحب المنزل حيث احتمى أصيل بنقله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه. كما قام بالاتصال بي وطمأنني على حالة ابني الصحية، وبعدها تواصلتُ مع ابني، وهو بخير ولله الحمد".

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وأكد الوالد أن "أصيل بحاجة إلى علاج نفسي لما أصابه وتعرض له". وأضاف: "السفارة السعودية في نيوزيلندا، قامت بواجبها تجاه ابني أصيل، كما قامت بمتابعة كافة الإجراءات".

وكشف أن أصيل اختار الذهاب لنيوزيلندا "لكونها من الدول الأكثر تعليما في العالم، وكان له صديق مستقر في نيوزيلندا وقام بترتيب كافة الإجراءات ليحصل على التعليم هناك".

وكانت السفارة السعودية في نيوزيلندا أكدت إصابة اثنين من رعاياها بجروح في الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا الذي راح ضحيته 49 قتيلاً وعشرات الجرحى.