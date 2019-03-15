السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في كفر نعمة غرب رام الله



رام الله 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية في رام الله أن جنود الاحتلال لاحقوا الشبان في وادي كفر نعمة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين الفلسطينيين واعتقلوا ثلاثة فلسطينيين بينهم أب وولده.

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18:50ت م

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