

الجزائر 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

دانت الجزائر اليوم بشدة الهجمات الإرهابية الإجرامية على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، التي أوقعت عشرات القتلى بينهم نساء وأطفال جاءوا لأداء صلاة الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف في بيان : إن هذه الأعمال الإرهابية التي نفذها متطرفون تغذيهم خطب الكراهية والحقد والتمييز العنصري.

وحمّل المصدر ذاته المسؤولية للمجتمع الدولي "المطالَب بمضاعفة الجهود للتصدي ومحاربة ظاهرة معاداة الأجانب عبر التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة التسامح والعيش معا بسلام في ربوع المعمورة" .

// انتهى //

18:50ت م

0119





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية على المصلين بنيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.