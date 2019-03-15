

بيروت 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع العام في لبنان والمنطقة, بالإضافة إلى أمور ذات اهتمام مشترك.

// انتهى //

18:33ت م

0114





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.