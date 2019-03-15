السعودية اليوم / ملكة بريطانيا تعرب عن حزنها البالغ للهجوم على مسجدين في نيوزيلندا



لندن 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

أعربت ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية عن حزنها البالغ للعمل الإرهابي بإطلاق الرصاص في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا اليوم في هجوم أسفر عن سقوط 49 قتيلا على الأقل.

وقالت الملكة إليزابيث في تصريح صحفي : // إنني أشعر بالحزن البالغ للأحداث المروعة في كرايستشيرش اليوم، ونقدم أنا والأمير فيليب تعازينا لأسر وأصدقاء من فقدوا أرواحهم // ، مشيدة بما قدمته خدمات الطوارئ والمتطوعين في نيوزيلندا من دعم لجرحى الحادث .

// انتهى //

18:03ت م

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