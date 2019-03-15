

المنامة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

أعربت مملكة البحرين اليوم عن إدانتها للعمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص .

وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان لها عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وذويهم، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية، مؤكدة في الوقت نفسه وقوف مملكة البحرين إلى جانب نيوزيلندا في جهودها لمحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها .

// انتهى //

17:59ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مملكة البحرين تعرب عن إدانتها للعمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.