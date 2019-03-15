

بيروت 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في بيروت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش .

وخلال اللقاء، أوضح الرئيس اللبناني وجهة نظر بيروت حيال المواضيع المتعلقة بالقرار 1701 وملاحظاته على مشروع التقرير المعد للعرض .

// انتهى //

17:58ت م

0097





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.