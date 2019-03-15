السعودية اليوم / منظمة الإيسيسكو تدين الاعتداء الإرهابي على مسجدين في نيوزيلاندا



الرباط 08 رجب 1440 ه موافق 15 مارس 2019 م واس

ادانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مسلمين أبرياء كانوا يؤدون صلاة الجمعة يوم 15 مارس 2019 في مسجدي النور وليندوود في مدينة كريست تشورش في نيوزيلندا، والذي أودى بحياة أكثر من 40 مسلمًا وخلَّف جرحى آخرين كُثر.

وقالت الإيسيسكو في بيان اليوم : إن هذا العمل الإرهابي الشنيع جريمة ضد الإنسانية ومظهر قبيح من الكراهية للإسلام من قبل فئات عنصرية متطرّفة يجب إدانته دوليا ومعاقبة مرتكبيه .

ودعت الإيسيسكو إلى التضامن مع مسلمي نيوزيلاندا، وعبّرت عن ثقتها في ما ستقوم به السلطات النيوزلندية من إجراءات لمعاقبة الإرهابيين وحماية المساجد والمسلمين في أراضيها.

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17:50ت م

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