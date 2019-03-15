السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ناشط مقدسي من العيسوية



القدس المحتلة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ناشط مقدسي من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة وتبعد حارس المسجد الأقصى عن الأقصى لمدة خمسة أيام.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط المقدسي محمد أبو حمص بعد دهم منزله ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، واقتادته الى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه.

من جهة ثانية، أفرجت سلطات الاحتلال، الليلة الماضية، عن حارس المسجد الأقصى المبارك سامر القباني بشرط الإبعاد عن مركز عمله في الأقصى لمدة خمسة أيام.

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17:14ت م

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