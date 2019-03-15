انت الان تتابع تفاصيل خبر بومبيو يزور الكويت لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 05:45 مساءً - يزور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الكويت، الأسبوع المقبل، في إطار جولة رسمية تشمل لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لمناقشة عدة ملفات.

وقال روبرت بالادينو، المتحدث باسم الخارجية في بيان اليوم الجمعة: "إن بومبيو سيبحث في الكويت تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الإلكتروني والتجارة".

وأوضحت وزارة الخارجية أن "بومبيو سيسافر إلى إسرائيل ولبنان (..)، حيث ستشمل جولته إجراء محادثات مع زعماء قبارصة ويونانيين في القدس، بشأن أمن الطاقة في البحر المتوسط".

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ولم تذكر الخارجية الأمريكية إن كان بومبيو سيبحث الأزمة الخليجية في الكويت التي تؤدي دور الوساطة منذ اندلاعها في يونيو 2017.

وما زالت الأزمة مستمرة على الرغم من الوساطات الدولية والعربية، في ظل تعنت دول حصار قطر الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر).

ومطلع العام الماضي، زار بومبيو عدة دول عربية أبرزها السعودية، وقطر التي تعيش حصاراً فرضه الرباعي العربي عليها بزعم "دعمها الإرهاب".

لكن قطر نفت ذلك بشدة، مؤكدة أنها "محاولة للسيطرة على قرارها السيادي"، في حين تؤدي الكويت دور الوسيط لحل الأزمة، في ظل تعنّت دول الحصار.