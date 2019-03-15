أول تصريح من أصيل الأنصاري المصاب السعودي في هجوم نيوزلندا

2019-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أصيل الأنصاري متابعات الخليج 365 السعودي المصاب في الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في نيوزلندا لحظات الرعب التي عاشها المصلون حين أمطرهم الإرهابي بوابل من الرصاص.

وقال أصيل الأنصاري في تصريحات نقلتها قناة العربية إن الإرهابي أطلق الرصاص على إمام المسجد أولا ثم بدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين.

وتابع الأنصاري أن المسجد الثاني الذي استهدفه الهجوم الإرهابي يبعد 4 كم عن المسجد الذي أصيب فيه الأنصاري، لافتا إلى أن المسجد الثاني هوجم بواسطة 3 إرهابيين.

وكانت السفارة السعودية في نيوزلندا أكدت إصابة مواطنين في الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا أثناء صلاة الجمعة اليوم في مسجدين منفصلين في مدينة كرايس تشيرش.

وأعربت السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايس تشيرش وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت السفارة طلبها من المواطنين بعدم التردد في الاتصال بها على الأرقام المبينة في موقع السفارة إضافة إلى رقم الطوارئ: 0064275922211

وبلغ عدد الضحايا 49 قتيلا و48 مصابا حتى الآن من بينهم مواطنون من عدة دول عربية منها فلسطين والأردن.

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وقررت شرطة نيوزلندا إغلاق جميع المساجد في البلاد حتى إشعار آخر على خلفية الهجوم الإرهابي.

وقالت الشرطة على موقعها الرسمي: “في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها وأوصينا المصلين بالامتناع عن ارتياد المساجد حاليا”.