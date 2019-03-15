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2019-03-15 ملك الأردن : مذبحة نيوزلندا الإرهابية توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أعرب الملك عبدالله بن الحسين عن خالص تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا والذي أسفر عن مقتل وإصابة 100 شخص.

وقال الملك عبدالله الثاني في تدوينة له عبر موقع تويتر: المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له. الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء.

وتأكد حتى الآن إصابة مواطن أردني وطفلته في الحادث الإرهابي وتم نقلهما إلى المستشفى لكن حالتهما حرجة.









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