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2019-03-15 النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يتجولون بأسلحة نارية داخل أحد الأحياء متابعات الخليج 365 - الرياض وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية ويتجولون بها داخل أحد الأحياء واستكمال كافة الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والقرار رقم (٢٠٠٠) المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد النائب العام على أن طمأنينة وسكينة المجتمع من أهم الأولويات التي يجب مراعاتها، ولا يسوغ المساس بها بأي حال من الأحوال.

وقد أظهر مقطع الفيديو المتداول قيام الأشخاص بإيقاف مركباتهم في وسط أحد الأحياء بحوطة بني تميم وحمل الأسلحة النارية مسببين رعبًا للمارة والسكان_ حسبما ظهر بمقطع الفيديو المتداول-.









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