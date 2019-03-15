7 رصاصات من نصيب أردني وطفلته .. كم عدد العرب ضحايا مذبحة نيوزلندا؟

2019-03-15

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

بات من المؤكد وجود مواطنين عرب بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا اليوم إضافة إلى إصابة بعض العرب ضمن الجرحى.

السفارة السعودية تطمئن

أكدت السفارة السعودية في نيوزلندا، أن مواطنين سعوديين أصيبا بجروح طفيفة في عملية إطلاق النار، موضحة أنه تم الاطمئنان على صحتهما.

وطالبت السفارة السعودية في العاصمة النيوزلندية ويلنغتون، كافة المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر.

أردني وابنته في حالة حرجة

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بدورها أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وجود مواطنين أردنيين ضمن المصابين بالهجوم بينهم رجل وابنته حيث أصيب الرجل بـ 4 رصاصات وابنته 3 وحالتهما حرجة.

وأوضح مدير مركز العمليات في الوزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة، أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدى الحكومة النيوزلندية، يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة في نيوزلندا للاطمئنان على حالة المصابين واحتياجاتهما، ومتابعة التحقيقات حول الحادث.

ونشرت صحيفة “الغد” الأردنية صورة متابعات الخليج 365 الأردني، وسيم الساطي ضراغمة، الذي أصيب هو وابنته في الاعتداء الإرهابي، وقالت إنه سافر إلى نيوزلندا قبل 5 سنوات، حيث يعمل هناك حلاقا.

فلسطيني واحد على الأقل

من جانبه قال السفير الفلسطيني لدى أستراليا ونيوزلندا، عزت عبد الهادي، إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزلندية.

وأضح عبد الهادي، السفير غير المقيم في نيوزلندا بأن “الجالية الفلسطينية أبلغته باستشهاد مواطن فلسطيني على الأقل، وإصابة عدد آخر في الهجومين”.

الكويت تنفي

أما السفارة الكويتية في نيوزلندا فقد أكدت عدم وجود أي طالب أو مواطن كويتي ضمن شهداء حادثة الهجمات الإرهابية والتي أدت إلى وفاة 49 وإصابة 48 على الأقل.